Würselen.

Frische Farben und neues Leben haben im ehemaligen Knappschaftskrankenhaus Bardenberg Einzug gehalten. Nach Umzug der akutmedizinischen Einrichtungen des Rhein-Maas Klinikums Würselen von Bardenberg an den Standort Marienhöhe in Würselen-Mitte hat die Schwertbad GmbH in Aachen die Abteilung für Psychosomatik in frei gewordene Räume verlegt.