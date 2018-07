Abschlussfeier der Realschule Würselen Von: ro

Würselen. In festlichem Rahmen wurden 122 Schülerinnen und Schüler der Realschule der Stadt Würselen verabschiedet. „Fliegt hoch, aber vergesst nicht tief zu schauen, mancher Erfolg und manches Glück liegt tief im Verborgenen“, gab Schulleiterin Silvia Rudig den nun ehemaligen Schüler bei der Feier in der Aula der Realschule am Wisselsbach mit auf den Weg.