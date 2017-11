Abrissarbeiten am Gymnasium Ofden gestartet

Alsdorf.

Die Abrissarbeiten am alten Gymnasiumstandort in Alsdorf-Ofden haben begonnen. Mitte der Woche wurde der Bauzaun aufgestellt – das ist aber äußerlich, von der Theodor-Seipp-Straße aus gesehen, zunächst die einzige Veränderung. Denn zunächst wird der Bau entkernt. Deckenabhängungen und Bodenbeläge wurden beispielsweise am Donnerstag rausgerissen.