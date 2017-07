Abiturientia 2017 am Berufskolleg Herzogenrath verabschiedet

Herzogenrath. „Ihr haltet nun einen wichtigen Schlüssel für eure berufliche Zukunft in der Hand. Doch dieser Schlüssel ist mehr als nur ein Türöffner für berufliche Perspektiven, er ist auch ein Symbol für die erlangte Reife und dies ist nicht mit irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Kennziffern zu bewerten.“

Schulleiter Thomas Stephan richtete sehr persönliche Worte an die 47 Abiturienten des Berufskollegs Herzogenrath und ging dabei intensiv auf das Motto „rentABIlität“ ein.

Ein besonderes Lob ging an die Eltern der Absolventen und Absolventinnen, die in den letzten Monaten viel Geduld und Einfühlsamkeit aufbringen mussten. Adrian Beadini und Kathrin Lüthke führten souverän durch das Programm und sparten nicht mit Danksagungen in Richtung ihrer Klassenlehrer.

Diese überreichten die Zeugnisse mit sehr persönlichen Worten und zeichneten die Jahrgangsbeste Nina Haaken, mit einem Abiturdurchschnitt von 1,0, sowie Kim Grießer (1,6) und Nadine Beier (1,7) aus. Die Schulband und der Lehrerchor sorgten für den musikalischen Rahmen.

Schulleiter Thomas Stephan versäumte es nicht, seinen ehemaligen Schülern eine wichtige Lebensmaxime für die kommenden Aufgaben mit auf den Weg zu geben. „Springt, stoßt euch ab und schwimmt los. Ihr könnt es, ich behaupte Ihr seid reif für das Leben nach der Schule . . .“

Die Lehrer des Berufskollegs Herzogenrath gratulierten folgenden Schülern zur bestandenen Abiturprüfung: Nadine Beier, Philipp Bock, Christina Graaf, Michelle Graaf, Kim Janine Grießer, Moana Hensellek, Pascal Kahlen, Carolin Kehr, Lars Mertens, Michelle Oudenhoven, Deborah Rohleder, Lukas Schmeling, Ronai Senol, Alina Sibber (14WG1)

Mara Augustyniak, Felix Axstmann, Pia Fink, Sarah Jane Frings, Ann Kathrin Göbbels, Diljot Kaur Singh, Niclas Knappik, Alexander Kosiol, Roman Matuszak, Miriam Mickartz, Julian Moschko, Mayowa Orolade, Greta Seckel, Patrick Sommer, Hanna Speck, Trim Thaci (14WG2)

Adrian Beadini, Jonah Begas, Salih Ben Tahar, Patryk Bronder, Nina Haaken, Macy Imafidon, Lea Knops, Christoph Köhnen, Kathrin Lüthke, Deniz Mansuroglu, Domenic Offermanns, Erik Ruhm, Luca Sahlmann, Pia Schölgens, Eva Simons, Jan Stenzel, Alina Thevis (14WG3).