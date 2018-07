Alsdorf.

72 junge Erwachsene haben am Städtischen Gymnasium ihren Abschluss geschafft. Dass sie nun ihr Abitur in der Tasche haben, dazu gratulierten Schulleiter Wilfried Bock und dessen Stellvertreter Martin Wüller ihnen herzlich. Gefeiert wurde das freudige Ereignis in der Stadthalle.