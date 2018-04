Ferienfahrt ins Defereggental im Sommer

Der Jugendhilfeverein „Vor Ort“ Alsdorf bietet vom Samstag, 11. August, bis zum Samstag, 25 August, eine Ferienfahrt ins österreichische Defereggental an. Ziel ist das Jugendgästehaus „Auenschmied“ in Hopfgarten-Plot. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren. Anmeldungen nimmt Jugendleiter Heinz Wolke unter Telefon 01722548787 oder heinz.wolke@t-online entgegen. Alternativ können diese auch beim Evangelischen Kinder- und Jugendtreff Alsdorf unter Telefon 02404/5995922 durchgegeben werden. Unter beiden Rufnummern gibt es weitere Auskünfte auch zu den Kosten.