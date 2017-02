Würselen. Zum Gardeball der 1. Bardenberger Prinzengarde am Karnevalsfreitag durfte ein mehr als zufriedener Kommandant Ingo Pfennings zahlreiche Gäste, Freunde und Vereine begrüßen. Darunter war auch derAachener Stadtprinz Thomas III. samt Hofstaat, Hofmarschall Thomas Jägerberg und die Prinzengarde der Stadt Aachen mit ihrem Kommandanten Dirk Trampen.

Die Gäste markierten den Einstieg im geschmückten und gefüllten „Gürzenich“ an der Grundschule in Bardenberg. Das Komitee Würselener Karneval mit dem Stadtprinzen Gert I. und der Weidener Prinz Jarek I. machten ebenfalls ihre Aufwartung. Unter dem Motto „Oranje boven Hup Holland Hup Lekker Meisje en Jonge“ stimmte die Sängerin „Rubin“ alias Tanja Klinkenberg musikalisch bis tief in die Nacht ein.