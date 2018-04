Baesweiler.

In einem Fußballteam würde man Josef Berzen einen Allrounder nennen. Dass man einen Mann dieser Qualität in seinen Reihen hat, würdigten nun die Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie Energie, Ortsgruppe Setterich-Linnich. der Settericher Josef Berzen wurde für 70-jährige Mitgliedschaft in der IGBCE geehrt.