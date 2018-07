Am Sonntag wird groß gefeiert

Am Sonntag, 15. Juli, sind alle Interessierten eingeladen, an der Roermonder Straße 354 in Kohlscheid das 40-Jährige des ABK-Hilfswerks zu feiern.

Beginn ist um 12 Uhr mit Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken, Pizza und Gegrilltem. Dazu kann die Baustelle besichtigt werden. Zudem gibt es selbst hergestellte Produkte aus der Werkstatt zu kaufen.

Ab 14 Uhr spielt die Cover-Band „Fahrerflucht“ auf. Und ab 17 Uhr wird auf der Großleinwand das Endspiel der Fußball-WM übertragen.