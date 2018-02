Baesweiler - 3800 freiwillige Dienststunden beim DRK Baesweiler

Baesweiler. Das Zahlenwerk bekam gute Noten. Zur Jahreshauptversammlung legte der Stadtverband Baesweiler des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine sehenswerte Leistungsbilanz vor. 27 Helfer finden sich im Stadtverband (SV), der von Gemeinschaftsleiterin Melanie Botta geführt wird. Ihr übersteht Baesweilers Beigeordneter und DRK-Vorsitzender Frank Brunner.

Ihm war es vorbehalten, einige Ehrengäste zur Generalversammlung zu begrüßen. So besuchten Kreis-DRK-Präsident Ingo Kohnen und auch die Kreisbereitschaftsleiterin Ellen Hansen die Freunde in Baesweiler.

Gerne vernahmen sie, dass der SV mit seinen 27 aktiven Helfern und weiteren sechs Helfern im Jahr 2017 insgesamt 3800 freiwillige Dienststunden ableisteten. Für den Katastrophenschutz stellte der SV eine Teileinheit der Betreuungsgruppe in der Städteregion Aachen. Frank Brunner: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den Personalstamm für den Katastrophenschutz im Berichtszeitraum verdoppeln konnten.“

Auch durfte der SV Baesweiler ein neues Fahrzeug in Betrieb nehmen, das mit Sondersignalen ausgestattet ist und für verschiedene Einsätze genutzt werden kann.

Erste Hilfe: viele Teilnehmer

Frank Brunner freute sich zudem, „dass die Entwicklung im Bereich Erste Hilfe besonders positiv ist“. Die Teilnehmerzahlen wurden verdoppelt und die Auswertung der Feedback-Bögen ergeben durchweg sehr positive Rückmeldungen. Das Team der Aus- und Fortbildung stellt intern sehr hohe qualitative Ansprüche an sich selbst. Außerdem, so war zu hören, sind alle Erste-Hilfe-Ausbilder rettungsdienstlich qualifiziert.

Besonders erfreulich für den SV: Trotz derzeit nicht vorhandener Wasserzeiten (Umbau des Bades Parkstraße) konnte beim Schwimmverein Herzogenrath ein Lehrgang Rettungsschwimmen ausgerichtet werden. 16 Teilnehmer schafften es, dass Schwimmabzeichen Silber/Bronze zu erlangen.

So war es am Ende einer harmonischen Zusammenkunft auch kein Thema, den kompletten Vorstand einstimmig zu entlasten.

Ehrungen

Auch in Sachen Treue zum DRK wurden viele positive Signale gesetzt. So überreichten Melanie Botta, Ingo Kohnen und Frank Brunner viele Urkunden, Edelmetallnadeln und Geschenke an die Jubilare. Dabei ragte Hartmut Seespeck heraus. Er gehört dem Roten Kreuz Baesweiler 60 Jahr an.

Die weiteren Jubilare: 50 Jahre: Helmut Grieger; 45 Jahre: Margarete Otemann, Wilhelm Eckers; 25 Jahre: Martin Botta; 20 Jahre: Oliver Greven; 15 Jahre: Ali Ataman, Mustafa Öczan, Nora Birnkraut, Käthe Flinder, Melanie Botta; zehn Jahre: Gülcin Saka, Patrick Simon; fünf Jahre: Frank Brunner, Jürgen Burghardt, Alexander Zimmerling.