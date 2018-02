Würselen.

Es ist inzwischen zwar schon ein paar Monate her, als in Bardenberg das große Fest zum 1150-jährigen Bestehen des „Dörfleins an der Wurm“ gefeiert wurde. Dennoch ist besonders das zweite Wochenende im September 2017 noch immer in aller Munde, nicht nur die Bewohner Bardenbergs erinnern sich sehr gerne daran.