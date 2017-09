Organisatorinnen hoffen

auf Unterstützung

Bei der Frauenwallfahrt am Mittwoch, 27. September, beginnt die Prozession um 14.30 Uhr an der Kirche in Birgelen. Der Wortgottesdienst am Pützchen beginnt um 15 Uhr.

Mit den vielen Pilgerinnen und Besuchern hoffen die Organisatorinnen der regionalen Frauenwallfahrt wieder auf Unterstützung von Helfern.

Konkret gesucht werden Frauen und Männer für den Transport der Stühle, für das Auf- und Abbauen der Stühle sowie für die Verpflegung (Kaffee, Kuchen, Brötchen) der Helferinnen und Helfer am Pützchen.

Wer helfen kann, sollte sich ­melden entweder bei Katja ­Wegener unter Telefon 02452/21690 oder bei Stephanie Wirth unter Telefon 02433/9590395.