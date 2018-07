Kreis Heinsberg/Aachen - Züchter glänzen mit Spitzenleistungen bei der Euregio-Pferdeschau

Kreis Heinsberg/Aachen. Die 8. Euregio-Pferdeschau in der Aachener Soers war für die Züchter aus dem Kreis Heinsberg ein voller Erfolg. Die Schau fand auf dem CHIO-Gelände der Aachener Soers statt. Veranstalter waren die Pferdezuchtvereine der Städteregion Aachen sowie der Kreise Düren und Heinsberg.

Es wurden knapp 150 Stuten und Fohlen präsentiert, um anschließend ins Zuchtbuch eingetragen zu werden und eine Prämierung zu erhalten. Im imposanten Dressurstadion erhielten die vierbeinigen Stars bei strahlendem Sonnenschein die perfekte Bühne für ihren Auftritt.

Der Veranstaltungstag gliederte sich in mehrere Abschnitte. Bei der Stuteneintragung wurden die drei- und vierjährigen sowie älteren Stuten der Kommission vorgestellt. Hier war eine große Rassenvielfalt am Start. Begonnen wurde mit den Stuten aus der Abteilung B, bei der acht verschiedene Rassen vorgestellt wurden. Bei der Siegerstutenermittlung wurde die Haflingerstute der Züchterin und Besitzerin Bruna Dos Santos aus Hückelhoven zur Siegerstute erklärt.

1. Reservesiegerstute wurde die Shetlandstute „Caluna vom Spitzberg“. Besitzerin dieser Stute ist Anke Wimmers aus Erkelenz. Theo Nijssen aus Beesel (NL) stellte mit seiner Rh.Dt. Kaltblutstute „Muguet TN“ die 2. Reservesiegerstute. Diese Stuten wurden mit acht weiteren Stuten der Abt. B zur Eliteschau in Wickrath zugelassen.

Elitestutenschau in Wickrath

Danach folgte die Prämierung der Warmblutstuten. Insgesamt wurden acht Warmblutstuten vorgestellt. Die Stute „Golden Diamond“ aus der Zuchtgemeinschaft Lenzen aus Heinsberg wurde anschließend zur Siegerstute prämiert. Ein ganz besonderer Erfolg, zumal die ZG Lenzen in den vergangenen drei Jahren jeweils die Siegerstute der Abteilung Warmblut auf der Euregio-Pferdeschau stellte. Von den vorgestellten Warmblutstuten wurden zwei Stuten zur Elitestutenschau in Wickrath zugelassen.

Darüber hinaus stand die Fohlenprämierung der Abteilung B auf dem Programm. Diese umfasste die Präsentation der Minishetlandfohlen, Partbred-Minishetlandfohlen, Shetlandfohlen, Dt. Classicponyfohlen, Reitponyfohlen, Welsh-A-Fohlen, Knapstrupperfohlen, Tinkerfohlen, Haflingerfohlen, Schwarzwälderkaltblutfohlen und Rh.Dt. Kaltblutfohlen.

In den verschiedenen Klassen wurden insgesamt sechs Goldmedaillen vergeben, wovon allerdings keine in den Kreis Heinsberg ging. Ein 1a-Fohlen wurde das Haflingerfohlen der ZG Thomas und Alexa Klein aus Erkelenz. Das Kaltblutfohlen von Theo Nijssen aus Bessel wurde in seiner Klasse ebenfalls an erster Stelle platziert.

Zudem fand die Vorstellung der Warmblutfohlen statt. Diese wurden nach dressur- beziehungsweise springbetonter Abstammung prämiert. Bei den dressurbetonten Fohlen wurden diese nach Stut- und Hengstfohlen getrennt bewertet. Die Stutfohlen wurden in drei Ringen gerichtet. Dabei gingen ein „Vitalis“-Fohlen von Hanssen W.R. aus Geleen (NL) und ein „Feinrich“-Fohlen von Hermann-Josef Platzbecker aus Hückelhoven in ihren Ringen jeweils an erster Stelle. Das Fohlen von Platzbecker wurde im Endring von der Kommission zum Reservesiegerstutfohlen prämiert.

Die dressurbetonten Hengstfohlen wurden ebenfalls in drei Ringen vorgestellt. Dabei wurde das „Secret“-Fohlen von Sandy Poyck aus dem Selfkant in seinem Ring an erster Stelle platziert.

Das „Quantensprung“-Hengstfohlen von Dr. Heinrich Aretz aus Heinsberg ging ebenfalls in seinem Ring an erster Stelle und wurde anschließend als Reservesiegerhengstfohlen der dressurbetonten Fohlen ermittelt.

13 Zulassungen

Sieben verliehene Goldmedaillen und 13 Zulassungen für Stuten zur Eliteschau sprechen für die hervorragende Fohlen- und Stutenqualität auf der Schau. „Für alle Teilnehmer war dieser Tag in der Aachener Soers ein besonderes Erlebnis. Die guten Pferde lassen auf eine erfolgreiche Sport- und Zuchtkarriere hoffen.

Ein besonderer Erfolg für den Kreis Heinsberg ist es, dass Sieger- und Reservesiegerstuten der Abt. B sowie die Siegerstute der Abt. Warmblut aus dem Kreis Heinsberg stammen“, so die Züchter aus dem Kreis Heinsberg in ihrer Bilanz der diesjährigen Euregio-Pferdeschau.