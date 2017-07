Züchter brillieren bei der Euregio-Schau

Kreis Heinsberg. Die siebte Euregio-Pferdeschau in der Aachener Soers wurde einmal mehr zum vollen Erfolg für Heinsberger Züchter. Auf dem CHIO-Gelände der Aachener Soers waren die Pferdezuchtvereine der Städteregion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg Gastgeber.

Es wurden knapp 200 Stuten und Fohlen präsentiert, um anschließend ins Zuchtbuch eingetragen zu werden und eine Prämierung zu erhalten. Wegen der Wetterprognosen wich man vom Dressurstadion in die Albert-Vahle-Halle aus, die auch ein tolles Ambiente für die vierbeinigen Stars bot.

Bei der Stuteneintragung am Morgen wurden die drei-, vierjährigen und älteren Stuten der Kommission vorgestellt. Hier war eine große Rassenvielfalt am Start. Begonnen wurde mit den Stuten aus der Abteilung B, bei der sieben verschiedene Rassen vorgestellt wurden. Bei der Siegerstutenermittlung wurde die Kaltblutstute „Nicki“ vom Züchter und Besitzer Andreas Wintgens aus Übach-Palenberg zur Siegerstute erklärt. Diese und die Shetlandstute „Polarlight Paula“ von Annette und Peter Rosso aus Erkelenz wurden mit elf weiteren Stuten der Abteilung B zur Eliteschau in Wickrath zugelassen.

Danach folgte die Prämierung der Warmblutstuten. Insgesamt wurden 16 Warmblutstuten vorgestellt. Von diesen konnte die Zuchtgemeinschaft Lenzen aus Heinsberg mit „Santa Fee“ die Siegerstute stellen. Die Stute „Bella Belisima“ von Ralf Wetzler aus Übach-Palenberg wurde von der Kommission zur ersten Reservesiegerstute ernannt. Zweite Reservesiegerstute wurde die Stute „Deca Dance“ von Sasa Janelle Gielen aus Lummen/Belgien. Dies war ein ganz toller Erfolg der Heinsberger Züchter.

Von den vorgestellten Warmblutstuten wurden insgesamt neun Stuten zur Elitestutenschau in Wickrath zugelassen. Aus Heinsberger Sicht konnten sich neben den zuvor genannten Stuten ebenfalls zur Eliteschau qualifizieren: eine „Sir-Heinrich-Stute“ von Walther Schulte-Böcker aus Geilenkirchen sowie die Stute „Belizia“, eine weitere Stute von Ralf Wetzler aus Übach-Palenberg.

Kurz vor Mittag stand die Fohlenvorstellung der Abteilung B auf dem Programm. Diese umfasste die Präsentation der Minishetlandfohlen, Partbred-Minishetlandfohlen, Shetlandfohlen, Dt. Classicponyfohlen, Reitponyfohlen, Fjordfohlen, Edelblut-Haflingerfohlen, Haflingerfohlen und Schwarzwälderkaltblutfohlen. Bei der Rasse Fjord erhielt das Fohlen „Kjolle“ von der Zuchtstätte Heuter aus Gangelt eine Goldmedaille und wurde das Reservesiegerhengstfohlen der Abteilung B. In den verschiedenen Klassen wurden insgesamt sechs Goldmedaillen vergeben.

Nach der Mittagspause fand die Vorstellung der Warmblutfohlen statt. Diese wurden nach dressur- beziehungsweise springbetonter Abstammung prämiert. Bei den springbetonten Fohlen konnte aus Heinsberg das Siegerfohlen gestellt werden. Dieses wurde von der Zuchtgemeinschaft Milthaler-Mols aus Gangelt vorgeführt. Bei den dressurbetonten Fohlen wurden diese nach Stut- und Hengstfohlen getrennt bewertet. Die Stutfohlen wurden in drei Ringen gerichtet.

Dabei platzierten sich ein „Dancier“-Fohlen von Paul Dahlmans aus Susteren/NL und ein „Dankeschön“-Fohlen von Walther Schulte-Böcker aus Geilenkirchen in ihren Ringen jeweils an erster Stelle. Die dressurbetonten Hengstfohlen wurden in zwei Ringen vorgestellt. Dabei wurde das „Schwarzgold“-Fohlen von C. Bisscheroux-Oostveen aus Übach-Palenberg mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und anschließend als Siegerhengstfohlen der dressurbetonten Fohlen ermittelt.

Neun verliehene Goldmedaillen und 22 Zulassungen für Stuten zur Eliteschau sprechen für die hervorragende Fohlen- und Stutenqualität des Kreises Heinsberg auf der Schau.