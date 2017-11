Kreis Heinsberg.

Anfang November war einem Mann in Heinsberg die Brieftasche gestohlen worden. Darin befand sich unter anderem auch seine EC-Karte, berichtete die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Heinsberg am Donnerstag. Mit dieser Karte hoben zwei bislang unbekannte männliche ­Personen am frühen Morgen des 11. November (Samstag) an verschiedenen Bankautomaten in der Heinsberger Innenstadt Geld ab.