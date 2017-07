Zeltlager: Es sollte ein „Hauch von Gnade“ spürbar werden

Kreis Heinsberg. Erstmals hatte der Evangelische Kirchenkreis Jülich Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Kirchengemeinden zu einem gemeinsamen Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz Brachelen ein. Es meldeten sich schließlich etwa 90 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren aus den Kirchengemeinden Aldenhoven, Heinsberg, Schwanenberg und Weisweiler-Dürwiß für dieses Wochenende an.

Zum Betreuungsteam gehörten unter anderem die Gemeindepfarrer Robin Banerjee, Charly Cervigne, Martin Jordan und Wolfgang Theiler, die Jugendmitarbeiter Armin Mannich und Lothar Thielen sowie etwa 20 ehrenamtlich Mitarbeitende, darunter Konfirmandeneltern, Jugendliche und andere engagierte Gemeindemitglieder.

„Taste of Mercy“

Aus Anlass des 500. Gedenkjahres der Reformation Martin Luthers stand das Jugendcamp unter dem Thema „Taste of Mercy“ und stellte damit eines der zentralen Anliegen der damaligen Kirchenreformbewegung, die „Gnade ­Gottes statt der menschlichen Leistungsforderungen“ in den ­Mittelpunkt. Es sollte ein „Hauch von Gnade“ spürbar und erlebbar werden im gemeinsamen Leben auf dem großzügigen, landschaftlich reizvoll gelegenen Campinggelände in Brachelen.

In mehreren Workshoprunden erarbeiteten die Jugendlichen unterschiedliche Zugänge zum Thema. Die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn diente als Material für fünf von den Jugendlichen selbst geschriebene und von Workshopleiter Sebastian Schade musikalisch umgesetzte Pop-Songs. Ausgehend von der alttestamentlichen Geschichte vom Turmbau zu Babel wurden Balken gestaltet, die in Worten und Bildern Mauern, Krisen und Probleme aufzählten, die die Menschen trennen und das Leben gefährden würden.

Aber auch die positiven Elemente von Ich-Stärke und Kooperation wurden spielerisch erlebbar gemacht. In einem vierten Workshop wurden mit Methoden des Improvisationstheaters menschliche Gefühle und grundlegende persönliche Erfahrungen dargestellt und mitteilbar gemacht.

Daneben blieb viel Zeit für Ballspiele und Toben oder für gemeinsames Singen am Lagerfeuer. Mit einem kreativen Gottesdienst wurde das Jugendcamp beendet. Zu den Liedern und Gebeten der Liturgie wurden die neu geschaffenen Pop-Songs eingespielt. Briefe, die die Konfirmanden im Sinne der Vater-Sohn-Beziehungen des biblischen Gleichnisses geschrieben hatten, wurden vorgelesen.

Sinnbild für Größenwahn

Als Höhepunkt wurde aus den über 100 verzierten Holzbalken ein hoher Turm gebaut als Sinnbild für Größenwahn, Zerstörungswut und Gnadenlosigkeit von Menschen. Es wurde für alle Gottesdienstbesucher auf dem freien Gelände des Zeltplatzes zu einem eindrucksvollen Erlebnis, wie der Turm schließlich von den Jugendlichen und ihren Begleitern in eine Brücke umgebaut wurde – eine Brücke, die trägt und nicht nur symbolisch entlegene Ufer verbinden und tiefe Gräben überbrücken kann.

Unter den Gästen waren auch der Superintendent des Kirchenkreises Jülich, Pfarrer Jens Sannig, und der Leiter des Jugendreferates, Dirk Riechert, auf dem Brachelener Zeltplatz.

Sie forderten die Konfirmanden auf, ihr beeindruckendes Projekt in die Feierlichkeiten des Reformationsjubiläums am 10. September im Jülicher ­Brückenkopfpark einzubringen.

Dann wird der Kirchenkreis Jülich mit den benachbarten Kirchenkreisen Aachen, Mönchengladbach und Krefeld zu einem großen Fest der Begegnung einladen.

Die Verpflegung während des dreitätigen Camps wurde von einer Gruppe des Malteser Hilfsdienstes aus Weisweiler unter Leitung von Lukas Ritgens bereitgestellt.