Kreis Heinsberg - Zahlreiche Reaktionen auf den Versuch, das Heinsberger Platt zu retten

Sprechen Sie Platt? Wir suchen Ihre Geschichte

Wohnen Sie in Rurich? Ruricher sollen ja, dem Vernehmen nach, noch alle Platt sprechen. Ist das ein Gerücht? Klären Sie uns auf. Oder sprechen Sie eine andere Mundart und haben eine schöne Geschichte für uns parat? Rufen Sie an: Telefon 02452/1571338 (mittwochs bis freitags, 10 bis 18 Uhr) oder schreiben Sie an: m.ibsen@zeitungsverlag-aachen.de