KreisHeinsberg - Wohnungslosigkeit wird zum Thema beim Aktionstag

KreisHeinsberg. Im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements wollen das Selbsthilfe-und Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg (SFZ) und die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes für die Region Heinsberg im kommenden Monat einen gemeinsamen Aktionstag veranstalten.

„Sich in seine vier Wände zurückziehen zu können, sollte für jeden Menschen selbstverständlich sein“, erklärte das SFZ. Für etwa 860 000 Menschen in Deutschland sei es das aber nicht. Sie seien wohnungslos. Auch im öffentlichen Raum seien Menschen, welche von Obdachlosigkeit betroffen seien, nicht gern gesehen. Immer mehr Städte würden zum Beispiel Bänke aus dem Zentrum verbannen, so dass sich Wohnungslose auch weniger zentral aufhalten könnten. Doch „Aus den Augen – aus dem Sinn“ funktioniere natürlich nicht, so das SFZ.

Unterstützt werde dieser Engagement-Tag von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heinsberg, die eine „Aktionsbank“ zur Verfügung stelle, die in der arbeitstherapeutischen Maßnahme angefertigt worden sei.

Am Dienstag, 11. September, dem bundesweiten Tag der Wohnungslosen, soll im Kreis Heinsberg auf das Thema der Wohnungslosigkeit aufmerksam gemacht werden. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr wird auf dem Marktplatz in Heinsberg die „Aktionsbank“ aufgestellt, die zum Sitzen, verweilen und erzählen einladen soll. Bürger sollen da die Gelegenheit haben, sich über das Thema zu informieren und auszutauschen. Gerne können laut SFZ auch Gegenstände, wie zum BeispielFotos, Kissen oder Bücher mitgebracht werden, die zu der Frage „Was bedeutet Zuhause für mich?“ eine Antwort geben können.

„Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ lautet auch das Thema der Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes.

Jeder Interessierte ist zum Aktoonstag in Heinsberg willkommen. Weitere Infos gibt es im Selbsthilfe-und Freiwilligen-Zentrum im Kreis Heinsberg in Heinsberg an der Hochstraße 24, 52525 Heinsberg, 02452/156790, E-Mail-Adresse: freiwilligenzentrum@sfz-heinsberg.de.