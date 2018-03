Kreis Heinsberg.

Den Wildschweinen in der Region geht es derzeit verstärkt an den Kragen. Weil in Polen und Tschechien die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, hatte die NRW-Landesregierung Anfang des Jahres beschlossen, als Vorsorgemaßnahme die Wildschweinbestände als potenzielle Überträger der Krankheit drastisch zu reduzieren.