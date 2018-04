Gangelt - Wildpark Gangelt: Tierwelt ist aus dem Winterschlaf erwacht

Gangelt.

Canan Göhge, Melina Sohramm und Janet Odurukwe hießen in diesem Jahr die Osterhasen im Wildpark Gangelt. Die jungen Damen hatten sich fein in Schale geschmissen und empfingen die Gäste am Eingang zum Wildpark mit großen, ziemlich schweren Körben voller Ostereier.