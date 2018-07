Kreis Heinsberg - Wie anstrengend die Feldarbeit doch war

An jedem Mittwoch und jedem Sonntag geöffnet

Das Bauernmuseum Selfkant in Tüddern (Kämpchen 16a) ist ­regulär an jedem Mittwoch und jedem Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besichtigung ist für Gruppen auch außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich und kann vereinbart werden unter Telefon 02456/5070365.

Ein Termin zum Vormerken: Im kommenden Jahr gibt es Pfingsten, am 9. und 10. Juni 2019, am Bauernmuseum in Tüddern wieder ein großes Oldtimer- und Traktortreffen mit Handwerkermarkt, aber unter anderem auch mit Attraktionen für Kinder oder Brot aus dem Steinbackofen.