Gruppen können das Angebot auch buchen

Das neue Angebot kann auch von Frauengemeinschaften, Firmlings- oder Messdiener-Gruppen gebucht und in seiner Länge den Wünschen der jeweiligen Gruppe angepasst werden. Anmeldungen für die erste Tour am 24. September sind noch bis 17. September möglich bei Kuni Bürsgens unter Telefon 02452/87222 oder bei Therese Wasch unter Telefon 02452/939455. Start ist am 24. September um 11 Uhr in Waldfeucht-Haaren.