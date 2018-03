Kreis Heinsberg - West: Warnstreiks im Busverkehr

West: Warnstreiks im Busverkehr Letzte Aktualisierung: 19. März 2018, 13:14 Uhr

Kreis Heinsberg. Die West Verkehr GmbH (West) hat am Montag darauf hingewiesen, dass es an diesem Dienstag, 20. März, im Rahmen des Tarifkonfliktes im öffentlichen Dienst im Busverkehr in der Region zu Warnstreiks kommen werde.