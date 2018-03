Künstlertreff zum Auftakt der Kunsttour

Mit einem Künstlertreff am Freitag, 4. Mai, von 17 bis 22 Uhr in der Stadtbücherei in Heinsberg (Patersgasse 6) beginnt die Kunsttour. Für die Auftaktveranstaltung mit Kunst und Musik sind typographische Partituren sowie Spiel- und Klangobjekte in einer Installation angesagt. Harald Grothe, Frank Ollertz und Walter Verwoert sind Mitwirkende.