Wer gewinnt den Integrationspreis 2017?

Kreis Heinsberg. Die Sparkassen-Stiftung für Völkerverständigung schreibt in diesem Jahr erneut den Integrationspreis aus. Der Preis für ehrenamtliches Engagement im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Heinsberg ist mit 2500 Euro dotiert.

Ehrenliste der Gewinner vom Integrationspreis 2013: Familienzentrum Traumland Hückelhoven (Projekt: „Zusammen nähen, entwerfen, umsetzen, verändern mit Frauen verschiedener Herkunft“). 2014: Rotary-Club Heinsberg sowie Gymnasium Hückelhoven, Gemeinschaftsgrundschule Hilfarth, Katholischer Kindergarten St. Leonhard Hilfarth und Städtischer Kindergarten Villa Regenbogen Hilfarth („Sprache verbindet“). 2015: Rainer Mansel aus Gangelt (Fahrradwerkstatt) und Ortsvereine aus Geilenkirchen-Süggerath („Willkommen in Süggerath“).

Die Auszeichnung kann Einzelpersonen, Teams, Vereinen, Schulklassen oder Institutionen verliehen werden, die sich in den Jahren 2016 oder 2017 in Sachen Integration verdient gemacht haben. Die Maßnahmen und Projekte können in verschiedenen Bereichen angesiedelt sein. Unter anderem sollen besondere Ideen und deren Umsetzung in Kultur, Politik, Sozialem, Kunst, Sprache und Sport bei der Preisverleihung berücksichtigt werden.

„Entsprechend der Botschaft der Kreissparkasse Heinsberg ,Gut für den Kreis Heinsberg‘, möchte die Stiftung Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Heinsberg mit diesem besonderen Preis auszeichnen. Darüber hinaus kommen Menschen als Preisträger in Frage, die mit ihren Initiativen nachhaltig in den Kreis Heinsberg hineinwirken“, so der Vorsitzende der Sparkassen-Stiftung, Sparkassendirektor Thomas Pennartz.

Bis zum 30. Juni können Vorschläge und Bewerbungen eingereicht werden. Dies kann erfolgen entweder über das Internet unter www.kreissparkasse-heinsberg.de/integration oder mit der Antwortkarte aus dem Informationsflyer zum Begegnungspreis oder auch formlos an den Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftung, Thomas Aymans, Dr.-Eberle-Platz 1, 41812 Erkelenz.

Nun seien alle Bürger eingeladen, Vorschläge für Preisträger beziehungsweise Bewerbungen einzureichen, so Pennartz. Und das Einreichen könnte sich auch lohnen, denn unter allen Einsendungen werden drei Reisegutscheine im Wert von jeweils 200 Euro verlost.

Auch Vorschläge, die in den letzten Jahren nicht berücksichtigt werden konnten, können wieder für die Preisvergabe „Integration 2017“ empfohlen werden, wenn die Maßnahmen immer noch andauern. „Wir freuen uns besonders, wenn wir erkennen, dass völkerverständigende Maßnahmen nachhaltig durchgeführt werden. Nur so kann Integration im Kreis Heinsberg gelingen“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Sparkassen-Stiftung.

„Im Kreis Heinsberg ist ein hohes Engagement in Sachen Integrationsarbeit spürbar“, lobte Pennartz das ehrenamtliche Engagement vieler. „Integrationsarbeit lebt von Mensch zu Mensch“, so der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen als Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassen-Stiftung.