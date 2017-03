Kreis Heinsberg.

Wie in vielen Kirchen weltweit, in Deutschland und in der Region haben auch in St. Mariä Himmelfahrt in Geilenkirchen und in St. Josef in Heinsberg-Laffeld anlässlich des Weltgebetstages Frauen Gottesdienste gefeiert. Sie haben dabei in diesem Jahr die Sorgen und Nöte der Frauen des Inselstaates Philippinen in den Blick genommen.