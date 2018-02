Kreis Heinsberg - Weiterbildungskurs erfolgreich absolviert: Neue Fachkräfte für Autismus

Kreis Heinsberg. Das Kompetenzzentrum für Autismus-Spektrum-Störungen (Kompass) der Lebenshilfe Heinsberg bietet regelmäßig Kurse zur Zertifizierung als Fachkraft für Autismus-Spektrum-Störungen an. Die Kurse sind gedacht für Erzieher, Pädagogen, Lehrer, Therapeuten, Integrationsfachkräfte und alle, die sich für die praktische Arbeit mit Menschen mit Störungen aus dem autistischen Spektrum qualifizieren wollen.

An zwölf Seminartagen wurden theoretische Grundlagen, spezielle Methoden und konkrete Handlungsansätze vermittelt und angewendet. In einer Abschlussprüfung zeigten die Teilnehmer anhand von Praxisbeispielen Fördermöglichkeiten für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen auf. Die Ausbildungsleiterinnen Stefanie Heinen-Gransch und Yvonne Tholen überreichten den Teilnehmern zum Abschluss der Weiterbildung das Zertifikat der Lebenshilfe Heinsberg, das die erworbene Fachkenntnis im Bereich der Autismus-Spektrum-Störungen sowie die Umsetzung in den eigenen Arbeitsbereich ausweist.

Der nächste Zertifizierungs-Kurs beginnt am 18. Juni (Anmeldeschluss: 25. Mai. Infos und Anmeldung: Telefon 02454/9370846 oder E-Mail an kompass@lebenshilfe-heinsberg.de.

Kompass bietet autismusspezifische Beratung, Begleitung und Förderung von Menschen, denen eine fachärztliche Diagnose aus dem autistischen Spektrum zugewiesen wurde oder bei denen Verdacht auf Autismus vorliegt. Die Basis der Förderung ist eine heilpädagogische Begleitung.

Neben Interaktionstraining sowie Wahrnehmungs- und Kommunikationsförderung ist immer die Vernetzung aller am Förderprozess beteiligten Unterstützer Schwerpunkt der Arbeit.