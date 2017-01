Kreis Heinsberg.

Der Schulleiter vom Berufskolleg des Kreises Heinsberg in Erkelenz, Paul-Günther Threin, ist nach mehr als 15 Jahren in diesem Amt in den Ruhestand getreten. Aus diesem Anlass fand die offizielle Verabschiedung im Berufskolleg statt. Der bisherige stellvertretende Leiter der Schule, Jan Pfülb, begrüßte die Gäste in feierlicher Runde.