Was ändert sich im Kreis auf welcher Linie?

Kreis Heinsberg. Zu Beginn des neuen Schuljahres 2017/2018 kommt es auf verschiedenen Bus­linien der West Verkehr GmbH (West) im Kreis Heinsberg an Schultagen zu Veränderungen. Insbesondere aufgrund von Veränderungen in der Schullandschaft im Bereich Gangelt/Selfkant werden deshalb im Fahrplanangebot zum 30. August Anpassungen vorgenommen.

Auch Änderungen bei Schulverstärkerfahrten Weitere Informationen erhalten die Bus-Kunden beim Fahrpersonal und in den Kundencentern der West Verkehr GmbH. Fahrpläne in Papierform oder zum Download sind in den Kundencentern oder im Internet unter www.west-verkehr.de oder www.avv.de verfügbar. Zudem wurden auf einigen Linien die Schulverstärkerfahrten geändert oder ergänzt. Genauere Informationen gibt es dazu ebenfalls auf der Internetseite derWest unter www.west-verkehr.de unter der Rubrik Service / Verstärkerfahrten. Die West Verkehr GmbH bittet ihre Fahrgäste, die neuen Abfahrtzeiten und die neuen Linienwege bei ihren Fahrt­planungen entsprechend zu berücksichtigen.

Als Service präsentieren wir an dieser Stelle einen Überblick:

Linie 364

Für die Ortschaften Kempen und Karken wird morgens zu Schulbeginn auf einer Fahrt der Linienverlauf auf der Linie 364 bis Heinsberg zur Agentur für Arbeit verlängert. Die Fahrt um 6.39 Uhr ab Roermond Station führt über Karken und Kempen nach Heinsberg, wo diese pünktlich zum Schulbeginn um 7.25 Uhr die Haltestelle Heinsberg Agentur für Arbeit erreicht.

Linie 403

Aufgrund der Schließung der Grundschule in Kempen werden auf der Linie 403 Verstärkerfahrten für die ehemaligen Kempener Grundschüler zur Grundschule nach Karken eingeführt. Montags bis freitags beginnt die Hinfahrt um 7.23 Uhr in Heinsberg (AOK) und führt über Agentur für Arbeit, Busbahnhof, Unterbrucher Straße und Kempen zur Grundschule nach Karken. Heimfahrten werden um 11.40, 12.40, 13.29 und 16.05 Uhr angeboten.

Linie 406

Auf der Linie 406 werden die nachmittäglichen Fahrten über die Haltestelle Zechenring in Ratheim künftig wieder über die ­Myhler Straße geführt; die Haltestelle Zechenring wird aufgehoben.

Auf den Linien 434, 435, 436 und 437 zwischen Geilenkirchen und Höngen werden verschiedene Fahrten zurückgenommen, neu eingerichtet sowie die Fahrtzeiten geändert. Die Abfahrtszeiten der Busse werden an die teilweise geänderten Schulzeiten der Gesamtschulen in Höngen und Gangelt sowie an die Verkehrszeiten der Deutschen Bahn und anderen Buslinien angepasst.

Linie 434

Aus betrieblichen Gründen wird die Abfahrt der Linie 434 um 14.35 Uhr von Geilenkirchen nach Höngen um sieben Minuten nach hinten verlegt.

Linie 435

Einige Änderungen gibt es bei der Linie 435: Zum einen entfällt beispielsweise die Fahrt um 13.35 Uhr von Geilenkirchen nach Höngen. Zwei Fahrten am Morgen / Vormittag bedienen ab 30. August zusätzlich die Haltestellen Höngen Bird und Schmitz, lassen dafür aber Höngen Zehntweg aus. Darüber hinaus werden Fahrten zeitlich verschoben, beispielsweise fährt die bisherige Fahrt um 14.06 Uhr ab Geilenkirchen Bahnhof künftig 26 Minuten später ab. In der Gegenrichtung der Linie 435 von Höngen nach Geilenkirchen gibt es die meisten Änderungen: Die vor den Ferien durchgeführte Fahrt um 12.08 Uhr ab Höngen Schule setzt zukünftig erst in Gangelt am Hastenrather Weg ein. Verschoben werden unter anderem die Abfahrtszeiten der folgenden von Höngen Schule bis Geilenkirchen verkehrenden Fahrten: frühere Fahrt um 7 Uhr (nun 7.05 Uhr); bislang um 13 Uhr startet nun zehn Minuten früher; die Fahrt um 14.25 Uhr wird drei Minuten nach hinten verlegt (nun 14.28 Uhr) und verkehrt nur montags bis donnerstags; die Fahrt um 15.52 Uhr startet nun acht Minuten später. Montags bis mittwochs wird eine neue Fahrt um 15.46 Uhr von Gangelt (Hastenrather Weg) nach Geilenkirchen eingerichtet. Dafür entfallen im Mittagsbereich einige Fahrten.

Linie 436

Auch auf der Linie 436 von Heinsberg nach Tüddern über Höngen werden Änderungen umgesetzt. Donnerstags wird eine neue Fahrt um 14.25 Uhr von Höngen Schule bis Tüddern Apotheke eingeführt. Die Fahrt um 15.08 Uhr ab Heinsberg (Agentur für Arbeit) verkehr künftig nur noch bis Höngen Schule und nicht mehr bis Tüddern. Die Fahrt um 15.37 Uhr ab Heinsberg wird um elf Minuten vorverlegt, um an die Schulschlusszeiten in Höngen um 15.50 Uhr anzuknüpfen und den Schülern den Anschluss an die Linie 435 um 16.02 Uhr zu ermöglichen. Zudem wurde die Fahrt um 16.16 Uhr ab Heinsberg auf 16.38 Uhr verlegt, dafür kann die Fahrt um 16.46 Uhr entfallen. In der Gegenrichtung der 436 von Tüddern nach Heinsberg verkehrt die Tour um 14.10 Uhr nur noch donnerstags, die bisherige Fahrt um 16.10 Uhr von Höngen Schule nach Heinsberg startet zehn Minuten früher.

Linie 437

Auf der Linie 437 von Geilenkirchen nach Höngen wird bei der Fahrt um 14.43 Uhr ab Geilenkirchen zusätzlich das Schulzentrum in Gangelt bedient. In Gegenrichtung der 437 von Höngen Schule nach Geilenkirchen Bahnhof kommt es ebenfalls zu Änderungen: Die Fahrten 11.40 und 12.40 Uhr ab Gangelt Schulzentrum und die Fahrt um 13.57 Uhr ab Höngen Schule entfallen. Die Fahrt um 13.38 Uhr wird auf 13 Uhr vorverlegt und fährt zusätzlich über Niederbusch. Die Tour um 15.33 Uhr ab Gangelt Mercatorschule wurde auf 15.50 Uhr verlegt und beginnt am Gangelter Schulzentrum (angepasst an die Unterrichtszeiten in Gangelt), sie verkehrt allerdings nur noch montags bis mittwochs. Die bisherige Fahrt um 16.10 Uhr ab Höngen Schule startet nun fünf Minuten früher.