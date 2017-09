Wahlhilfe für Blinde und Sehbehinderte

Kreis Heinsberg. „Das Recht auf Teilnahme an freien, gleichen und geheimen Wahlen gehört zu den Grundpfeilern unserer Demokratie.“ Deshalb stellen die Blinden- und Sehbehindertenvereine auch zur kommenden Wahl des Bundestages am 24. September den blinden und sehbehinderten Wahlberechtigten Wahlhilfepakete zur Verfügung.

Ein Wahlhilfepaket enthält eine Stimmzettelschablone aus Karton sowie eine Audio-CD. Die CD beinhaltet eine Anleitung zur Handhabung der Stimmzettelschablone sowie die vollständigen Texte der Stimmzettel der einzelnen Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen.

Die Schablone hat die Form einer Mappe, in die der Stimmzettel eingelegt wird. Durch die runden Öffnungen über den zu markierenden Kreisen können blinde und sehbehinderte Menschen ihre Stimme abgeben.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten beziehungsweise welche Partei zu den jeweils auf der Schablone in Großdruck und Punktschrift nummerierten Öffnungen gehören, ist der Audio-CD zu entnehmen.

An jedem Stimmzettel wurde die rechte obere Ecke abgetrennt, damit der Stimmzettel selbst­ständig korrekt eingelegt werden kann.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband stellt die Schablonen her, die Arbeitsgemeinschaft der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Nordrhein-Westfalen übernimmt die Verteilung. Die Kosten werden vom Bund erstattet, so dass die Schablonen kostenlos an die Wahlberechtigten abgegeben werden können.

Die Mitglieder der örtlichen Bezirksgruppen und der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Nordrhein-Westfalen erhalten ihre Wahlhilfen automatisch. Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte, die nicht in diesen Vereinen organisiert sind, können sie telefonisch anfordern, so auch über den Blinden- und Sehbehindertenverein des Kreises Heinsberg bei Sylvia Welter-Ortmanns entweder unter Telefon 02456/4529 oder per E-Mail an info@bsv-heinsberg.de oder über die bundesweite Hotline unter Telefon 01805/666456 (0,14 Euro je Minute aus dem Festnetz).