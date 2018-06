Kreis Heinsberg - Vorgeschmack auf den Schlemmer-Markt

Infos rund um den Schlemmer-Markt

Offiziell eröffnet wird der 26. Schlemmer-Markt Rhein-Maas auf dem ­Wassenberger Roßtorplatz am Donnerstag, 9. August, um 19.30 Uhr mit der Verleihung der Goldenen Schlemmer-Ente, des Ehrenpreises von Stadt Wassenberg und Zeitungsverlag Aachen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Henning Krautmacher.

Die Öffnungszeiten des Schlemmer-Marktes in Wassenberg: ­Donnerstag, 9. August, 18-24 Uhr, Freitag, 10. August, 18 bis 24 Uhr, Samstag, 11. August, 17 bis 24 Uhr, Sonntag, 12. August, 12 bis 19 Uhr.

Gästeführerin Therese Wasch vom Verein Westblicke wird exklusiv zum Schlemmer-Markt zwei kostenlose Themenführungen für die Besucher des Gourmet-Treffs anbieten: Freitag, 10. August, 18 Uhr, Führung zu den Glücks­orten in Gartenpark und Rosengarten; Sonntag, 12. August, 12 Uhr, Führung mit Wassenberger Geschichten; Treffpunkt ist jeweils das Roßtor. Infos zu den Führungen gibt es bei Therese Wasch unter Telefon 02452/939455 oder per E-Mail an therese.wasch@gmx.de.

Ein buntes Kinderprogramm ist für den Schlemmer-Markt-Sonntag, 12., August, angesagt. Dann dürfen sich die kleine Gäste unter anderem auf Kinderschminken und andere kreative Mitmachaktionen freuen. Luftballon-Clown Willi ist ebenso dabei wie Stadt-Maskottchen Sammy, der Sämling.

Bei der Schlemmer-Tombola können Gäste mit Losglück attraktive Preise gewinnen. Ein Los kostet ein Euro. Zu gewinnen sind unter anderem Schlemmer-Gutscheine für Restaurants der teilnehmenden Gastronomiebetriebe, aber auch weitere Schlemmer-Gewinne.

Im Internet sind Infos zur Veranstaltung zu finden unter www.schlemmermarktwassenberg.de.