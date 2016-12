Wie geht es weiter mit dem Öffentlichen Personennahverkehr im Kreis?

„Wir als Aufgabenträger Kreis Heinsberg werden alles tun, damit die West Verkehr GmbH auch in Zukunft den Öffentlichen Personenverkehr in unserem Kreis fahren kann.“ Dies betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Norbert Reyans in seiner Rede in der Kreistagsdebatte zum Haushalt 2017 und erläuterte auch gleich den Hintergrund: Nachdem der Kreis Heinsberg seine Absicht einer Direktvergabe im EU-Amtsblatt europaweit bekanntgegeben habe, habe ein großes privates Verkehrsunternehmen Interesse bekundet, die Leistung im Kreis Heinsberg ebenfalls erbringen zu wollen, und ein Nachprüfverfahren eingeleitet. Ziel dieses Verfahrens sei es, die Direktvergabe zu verhindern und die Vergabe der Leistung im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens zu erzwingen. Nachdem der Kreis in der ersten Instanz vor der Vergabekammer Rheinland gesiegt habe, sei das Verfahren nun beim Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig. „Natürlich hoffen wir alle, dass auch dieses Verfahren in unserem Sinne ausgehen wird.“ Es seien 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien, die an dieser Entscheidung hängen würden und auch viele Mitarbeiter in privaten Unternehmen im Kreis. Ihnen wollte Reyans „unsere Solidarität bekunden“.