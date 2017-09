Öffnungszeiten zum Teil länger, zum Teil nicht

Wichtig in puncto Service sei auch, dass die Volksbank dem Wunsch von Mitgliedern und Kunden nach erweiterten Öffnungszeiten Rechnung trage, erklärt Volksbank-Vorstand Klaus-Dieter Kroll.

„So werden unsere Filialen zukünftig jeweils von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein, freitags von 9 bis 14 Uhr.“ Ob dies den Kunden wirklich reicht, wird sich zeigen, denn bislang öffneten die Filialen morgens sogar schon um 8.30 Uhr.

Zwar hielten die meisten dann nur bis 16 Uhr die Schalter offen, dafür aber auch am Freitag. Hier fallen nun schon um 14 Uhr die Türen ins Schloss. Allerdings entfällt fortan freitags für die Bankangestellten die eineinhalbstündige Mittagspause.

Die Filialen in Kirchhoven und Höngen bleiben dienstags und donnerstags geschlossen. Die Filiale in Tüddern ist nur dienstags und donnerstags geöffnet. Die Regionalzentren in Geilenkirchen und auf der Heinsberger Hochstraße sind an allen Wochentagen durchgehend von 9 bis 17 Uhr so wie freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Natürlich bestehe auch weiterhin die Möglichkeit, sich nach Terminvereinbarung montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr beraten zu lassen.