Grünes Licht für „Kultur-Rucksack“, „Rampenfieber“ und „Docfest on Tour“

Der Kreis Heinsberg beteiligt sich unter dem Vorbehalt einer Förderung durch das Land auch im Jahr 2018 am Landesprogramm „Kultur-Rucksack NRW“. Dies beschloss der Kulturausschuss einstimmig. Die Verwaltung wurde beauftragt, in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen Kulturprojekte zu realisieren. Für 2017 waren dem Kreis pauschale Landesmittel in Höhe von gut 55 000 Euro zur Verfügung gestellt; zusätzlich standen Kreismittel in Höhe von 14 000 Euro bereit. Ingesamt rund 570 Kinder und Jugendliche waren bei 40 kreativen Projekten aus den Bereichen Malen und Graffiti, Theater und Literatur, Zirkus und Tanz dabei.

Der Kreis Heinsberg beteiligt sich nach dem einstimmigen Votum des Kulturausschusses an einem regionalen Kinder- und Jugendkulturprojekt 2020 und stellt dafür im Jahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 1000 Euro bereit. Unter Regie des Zweckverbandes Region Aachen soll es 2020 ein dezentrales Kinder- und Jugendkulturfestival in der Region Aachen geben. Es trägt den Arbeitstitel „Rampenfieber“. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Fortführung und Ausweitung der Schultheatertage, an denen sich der Kreis Heinsberg erstmalig 2018 beteiligen will. Sie sollen um die Bereiche Musik, Tanz, bildende Kunst, Film, Medien und Literatur erweitert werden.

Der Kreis Heinsberg beteiligt sich im Jahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von 1000 Euro an dem Projekt „Docfest on Tour auf der Selfkantbahn“. Auch diesen Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung segnete der Kulturausschuss einstimmig gab. Das von der regionalen Kulturpolitik (Zweckverband Region Aachen) geförderte Projekt zielt darauf ab, Dokumentarfilme an außergewöhnlichen Orten zu zeigen, die thematisch zu den Filmen passen. Gedacht wird dabei für das kommende Jahr auch an den Lokschuppen der Selfkantbahn. Im Beiprogramm könnten kurze Filme in einem fahrenden Eisenbahnwagon laufen, wurde im Ausschuss berichtet. (disch)