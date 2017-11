Die Verladestellen bei der Kleidersammlung am Samstag von 9 bis 12 Uhr

Heinsberg: Kirmesplatz gegenüber Arbeitsamt und von 9 bis 11 Uhr Parkplatz gegenüber Jugendheim Westpromenade (für St. Gangolf).

Wegberg: Parkplatz Venloer Straße 26

Hückelhoven: Städtischer Bauhof Rheinstraße; Ratheim, Bahnhof, Ernst-Reuter-Straße.

Gangelt: Bushalteplatz Schulzentrum

Selfkant: Hauptschule, Höngen.

Übach-Palenberg: Place-de-Rosny-Sous-Bois, Palenberg, Kirche.

Geilenkirchen: Kirmesplatz am Theodor-Heuss-Ring und von 8.30 bis 9.45 Uhr am Pfarrhaus, An St. Marien, am Pfarrzentrum in Bauchem, am Franziskusheim, Zum Kniepbusch, an der katholischen Grundschule, Brucknerstraße; bei Familie Feiter, Blumenstraße 3, und bei Familie Mülder, Niederheid, Von-Humbold-Straße18.

Erkelenz: Carl-Benz-Straße (am Fernmeldeturm) sowie jeweils bis 11 Uhr am Eingang zum Pfarrzentrum am Johannismarkt, am Parkplatz Bauxhof, Schulring, am Kindergarten Flachsfeld, Am Hagelkreuz 53, in Oestrich an der Karlskapelle, im Oerather Mühlenfeld (Beginn Xantener Allee nach dem Kreisverkehr), am ehemaligen Kiosk Beecker Straße, am Platz Stettiner /Breslauer Straße im Marienviertel, für das ­Baugebiet Nord Parkplatz vor dem Einkaufszentrum Karolingerring, in Gerderath am Kirmesplatz sowie jeweils bis 10.45 Uhr an den Kapellen in Oerath, Terheeg, Matzerath und Bellinghoven.