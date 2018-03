Heinsberg - Viele Einbrüche: Polizei kontrolliert Personen und Fahrzeuge

Heinsberg. Auch im Frühjahr sind Einbrecher aktiv. Dem möchte die Polizei im Kreis Heinsberg sprichwörtlich einen Riegel vorschieben. Deshalb fanden am Dienstag zum wiederholten Male Kontrollen im Kreisgebiet statt. Die Beamten überprüften insbesondere in Heinsberg und Übach-Palenberg an mehreren Stellen Personen und Fahrzeuge.

Ebenfalls waren Polizisten in ziviler Kleidung unterwegs, um Einbrüche zu verhindern sowie Hinweise zu erlangen, die zur Aufklärung solcher Straftaten beitragen. Die bei den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse und Hinweise sollen nun dahingehend ausgewertet werden, ob sie zur Aufklärung von Einbruchsdelikten beitragen können.

Im Rahmen der Aktion wurden aber auch festgestellte Verkehrsverstöße geahndet. Insgesamt sind an diesem Tag 186 Fahrzeuge angehalten und 235 Personen überprüft worden.

Zwei Personen erhielten eine Anzeige, weil die Anhängelast ihres Fahrzeuges überschritten war. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde angezeigt, da die Reifen seines Fahrzeugs nicht die erforderliche Profiltiefe aufwiesen. Vier Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Während ihrer Fahrt telefonierten zwei Fahrer mit dem Handy. Den Führerschein hatten fünf Fahrzeugführer nicht dabei. Da verschiedene Kraftfahrzeugführer Wege nutzten, die sie nicht befahren durften, wurde in zehn Fällen ein Verwarnungsgeld erhoben.

In Selfkant-Wehr wurde ein Autofahrer angehalten, der sich unter Einfluss von Drogen im Straßenverkehr bewegte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Alkoholisiert am Steuer seines Wagens saß ein Fahrer, der den Beamten in Heinsberg-Waldenrath auffiel. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, war ein Autofahrer in Selfkant-Süsterseel auf der Suestrastraße unterwegs. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, auch er erhielt eine Anzeige.

In den kommenden Wochen soll es im Kreis Heinsberg weitere dieser Kontrollaktionen geben.