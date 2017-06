Selfkant-Höngen.

Nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen war der Auftritt der „Borthwick & District Pipe Band“ beim Spielmannsfest in Höngen. Schließlich trugen die Musiker bei ihrem Dudelsackspiel auch den traditionellen Schottenrock. Mit der Band aus Gorebridge in Schottland in der Nähe von Edinburgh pflegt das Trommler-, Pfeifer- und Fanfarencorps Höngen eine enge Freundschaft.