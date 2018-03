Kreis Heinsberg - VHS-Konzert: Natalie Diart singt Weill-Lieder

Eintrittskarten im Vorverkauf

Eintrittskarten für das VHS-Konzert sind erhältlich in Heinsberg in der Buchhandlung Gollenstede, im Bürger-Service-Center des Kreishauses sowie bei der Volkshochschule, außerdem bei den Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven und bei Lyne van de Berg in Geilenkirchen, sowie an der Abendkasse.