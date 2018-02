Kreis Heinsberg - Veranstaltungsreihe „Geschenkte Augenblicke“: Konzert des Ensembles Aghani

Kreis Heinsberg.

Das Ensemble ­Aghani, ein Weltmusikprojekt mit und für Migrantinnen und Migranten in der Region Heinsberg, gab im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Geschenkte Augenblicke“ ein Konzert in der Kapelle der Einrichtung von Katharina Kasper Via Nobis in Gangelt.