Verabschiedung von Berufsschülern: Mit Ehrgeiz, Charme und Engagement

Kreis Heinsberg.

„Ihr schreibt jetzt eure Geschichte selbst!“ – so lauteten die motivierenden Worte von Bildungsgangleiterin Gertrud van Montfort am Ende ihrer Rede zur Ehrung der in der Prüfung erfolgreichen Auszubildenden zur Zahnmedizinischen Fachangestellten des Berufskollegs Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen.