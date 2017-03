Informationen rund um die Unternehmerschule

Zur Auftaktveranstaltung der Unternehmerschule Kreis Heinsberg sind alle Interessierten eingeladen. Sie findet am Donnerstag, 6. April, um 18 Uhr im Gründer- und Service-Zentrum Hückelhoven (GSZH) an der Rheinstraße 7 statt.

„Unterrichtsbeginn“ der Unternehmerschule mit dem ersten Seminartag ist am Samstag, 6. Mai.

Die Termine im Überblick: Modul 1 Führungsfähigkeit: 6. Mai (Grundlagen), 10. Juni (Personalführung), 8. Juli (Management); Modul 2 Leistungsfähigkeit: 2. September (Finanzwesen), 30. September (Kennzahlen), 11. November (Finanzplanung); Modul 3 Wettbewerbsfähigkeit: 9. Dezember (Markt), 13. Januar (Vermarktung), 17. Februar (Kunden), 17. März (Medien).

Ansprechpartner für Fragen und Anmeldungen sind Peter Müller, Vorstandsvorsitzender vom Verein Institut für Integrative Wirtschaftsförderung im Verbund NIW Netzwerk Integrative Wirtschaftsförderung unter Telefon 0228/9489650 oder per E-Mail an niw.mueller@yahoo.de und Schulleiter Dr. Moritz Gimpel unter Telefon 0177/8934535 oder per E-Mail an moritz@gimpel-consulting.de.