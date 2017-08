Trecker ziehen, Kisten stapeln und Staffellauf

Waldfeucht-Braunsrath. Die St.- Clemens- und-St.-Aloysius-Schützen feiern vom 26. bis 28. August zusammen mit den Pfarrangehörigen und ihren Gästen die traditionelle Sommerkirmes mit Königs-, Prinzen- und Schülerprinzen-Vogelschuss. Das große Programm startet mit dem Jungschützentag am Samstag, 26. August, auf dem Sportplatz.

Die Spiele beginnen um 11.30 Uhr. Zum Angebot gehören Trecker ziehen, Hau den Lukas, Lasergewehrschießen, Kistenstapeln, Torwandschießen und Staffellauf mit Nageln.

Die Open-Air-Kirmes beginnt noch am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Antreten an der Festhalle, bei der die Bruderschaft mit ihrem König Tim van de Port und ihrem Schülerprinzen Marco Nolten, dem Trommlerkorps sowie dem Musikverein den Prinzen Jochen Lowis am Prinzenhaus in Selsten abholt und zum Festzug zum unteren Teerplatz an der Festhalle.

Ab 20 Uhr wartet neben der neuen Beachbar noch „Music‘n Light“ auf die Besucher. Am Kirmessonntag, 27. August, versammelt sich die Schützenbruderschaft nebst Trommlerkorps und Musikverein bereits um 8.45 Uhr zum Antreten an der Festhalle. Von dort aus ziehen die Schützen zum Besuch des Gottesdienstes anlässlich des Bezirksjungschützentages in die Pfarrkirche. Nach der Messe gibt es einen Umzug.

Der Umzug mit den Teilnehmern des Jungschützentages endet an der Festhalle mit einer Parade. Gegen 12 Uhr wird der Schülerprinz für das Jahr 2018 ermittelt.

Der Sonntagnachmittag beginnt um 14.30 Uhr mit dem Antreten zum Abholen der Majestät am Festplatz und steht ganz im Zeichen des Prinzen Jochen Lowis. Zunächst führt der Festzug zum Prinzenhaus nach Selsten. Nachdem das Trommlerkorps sowie der Musikverein dem Prinzen ein Ständchen dargeboten haben, zieht der Festzug nun mit der Majestät nach Braunsrath zur großen Parade, die an der Schule stattfindet. Gegen 16 Uhr beginnt dann an der Festhalle der Prinzen- und Königsvogelschuss für 2018, zu dem alle Pfarrangehörigen und Gäste herzlich eingeladen sind.

Am Kirmesmontag, 28. August, heißt es um 9.45 Uhr Antreten an der Festhalle zum gemeinsamen Besuch der um 10 Uhr stattfindenden Dankmesse in der Pfarrkirche. Im Anschluss daran findet ein Frühschoppen in der Festhalle statt. Um 17 Uhr startet der Festzug durch Braunsrath, der gegen 17.45 Uhr mit einer Parade an der Festhalle endet. Der große Königsball mit der Sunshine Band beginnt um 20.30 Uhr in der Festhalle.