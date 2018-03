Geilenkirchen/Heinsberg - Tragischer Unfall im Lago Laprello: Tauchlehrer verurteilt

Geilenkirchen/Heinsberg. Im Juni 2013 kam es am Lago Laprello in Heinsberg zu einem folgenschweren Tauchunfall. Am Montag fiel vor dem Amtsgericht Geilenkirchen das Urteil gegen einen ehrenamtlichen Tauchlehrer.

Wegen fahrlässiger Tötung hat das Schöffengericht am Amtsgericht Geilenkirchen einen 52-jährigen ehrenamtlichen Tauchlehrer des TuS Oberbruch zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

In einem für ein Amtsgericht ungewöhnlich langen Verfahren hatte sich das Schöffengericht mit einem Unfallgeschehen auseinandergesetzt, das sich am 2. Juni 2013 am Heinsberger Lago Laprello ereignet hatte. Der Angeklagte hatte nach Auffassung des Gerichts bei einem gemeinsamen Tauchgang mit seiner damals 17-jährigen Tauchpartnerin in zwei Punkten seine Sorgfaltsplicht verletzt.

Zum einem soll er den Atemregler der im September 2016 an den Unfallfolgen gestorbenen Mittaucherin nicht kontrolliert haben, zum anderen soll er seine Tauchpartnerin beim Auftauchen aus den Augen verloren haben.

Die 17-jährige Taucherin war an jenem Tag unter Wasser verschwunden, hatte dabei einen Sauerstoffmangel erlitten und war erst nach mehrerem Minuten gefunden und wiederbelebt worden. Durch den Unfall erlitt sie bleibende Schäden.