Heinsberg/Geilenkirchen.

Mit der Vernehmung eines Sachverständigen wurde der Strafprozess am Amtsgericht Geilenkirchen fortgesetzt, der sich mit einem Tauchunfall beschäftigt, der sich am 2. Juni 2013 am Lago Laprello in Heinsberg ereignet hatte. Die damals schwer verletzte 17-jährige Taucherin war im September 2016 gestorben.