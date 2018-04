Kreis Heinsberg - Traditionelles Muttertagskonzert der VHS im Wegberger Forum

Kreis Heinsberg. Die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg lädt zum traditionellen Muttertagskonzert mit dem Salonorchester Da Capo im Wegberger Forum ein. Es findet am Sonntag, 13. Mai, um 18 Uhr statt.

Das Ensemble unter der Leitung von Ernest Frissen ist seit vielen Jahren ein Garant für erstklassige Interpretationen der Salonmusik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit einem äußerst reichhaltigen Repertoire, das teilweise aus originalen und teilweise eigenen Arrangements weltberühmter Melodien besteht, zaubert Da Capo das Flair der Salons der 20er bis 50er Jahre in die Konzerthäuser.

Seit der Gründung im Jahr 1985 hat sich das Orchester einen internationalen Ruf aufgebaut. Es ist in vielen Radiostationen zu Gast, hat Stars wie Marco Bakker auf Tourneen begleitet und CDs eingespielt.

Ernest Frissen, Leiter des Ensembles, moderiert in charmanter Weise ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Melodien aus Oper, Operette und Musical. Zu Gast ist diesmal der Bass-­Bariton Huub Claessens. Er ist ein international gefragter Opern- und Liedsänger, der seit vielen Jahren auf allen großen Bühnen der Welt auftritt. Außerdem wird er sein erstaunliches instrumentales Können zeigen und Jazzmelodien auf dem Flügelhorn und dem Saxophon zu Gehör bringen.

Eintrittskarten sind zum Preis von 13 Euro (ermäßigt neun Euro) sowohl im Internet unter www.­ticketshop.nrw als auch in diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung Kirch und Reisebüro Scholz in Wegberg, Buchhandlungen Wild in Erkelenz und Hückelhoven, Alles in Maaßen sowie Viehausen in Erkelenz, Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg, Buchhandlung Lyne von de Berg und House of music in Geilenkirchen sowie im Bürger-Service-Center der Kreisverwaltung und bei der VHS in Heinsberg.