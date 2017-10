Kreis Heinsberg.

Mehr als 30 Jubiläumsmeisterbriefe konnten Kreishandwerksmeister Edwin Mönius und der Präsident der Handwerkskammer Aachen, Dieter Philipp, am Montagnachmittag bei der traditionellen Feier der alten Meister in der Oberbrucher Festhalle an Handwerker der Region übergeben, die ihrem Beruf treu geblieben sind.