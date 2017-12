Geilenkirchen/Heinsberg - Tödlicher Unfall auf glatter Bundesstraße: Junger Fahrer stirbt

Geilenkirchen/Heinsberg.

Ein junger Autofahrer aus Heinsberg ist am Freitagmorgen nach einem schweren Unfall in Geilenkirchen gestorben. Der 23-Jährige hatte möglicherweise aufgrund von Straßenglätte auf der Bundesstraße 56 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das frontal gegen einen Baum prallte. Er starb noch an der Unfallstelle.