Kreis Heinsberg - Thema Ausbildung: „Die Chancen sind gut“

Kreis Heinsberg.

Die 16. Auflage der AOK-Berufsstartermesse Education, die am kommenden ­Donnerstag, 22. März, von 10 bis 15 Uhr in der Oberbrucher Festhalle stattfinden und wieder ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen präsentieren wird, ist auch im Kalender der Agentur für Arbeit ein wichtiger Termin. Vor der Education stand Hans-Werner Hinz, der Leiter der Berufsberatung im Kreis Heinsberg, Rede und Antwort.