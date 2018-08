Selfkant-Millen.

Wenn in Millen am Tag des Denkmals zur Besichtigung eingeladen wird, dann öffnet sich nicht nur eine Tür, sondern es werden gleich mehrere weit aufgeschwungen. So auch in diesem Jahr. Denn der Millener Oldtimerverein hat für Sonntag, 9. September, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr den Tag der „Oape Poarte“ organisiert.