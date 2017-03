Kreis Heinsberg.

An einem Tag im Jahr ist die Kunst im Kreis Heinsberg so allgegenwärtig, dass man eigentlich gar nicht drum herumkommt: am Tag der offenen Ateliers und Galerien, bei der Kunsttour! Immer am ersten Sonntag im Mai – also diesmal am 7. Mai – präsentieren Künstler, Künstlerinnen und Kunsttreffs, breit über die Region verteilt, (ihre) Werke, geben Einblicke in Arbeitstechniken und Herangehensweisen und stellen sich dem Austausch.